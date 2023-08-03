Легкоатлетка из США скандалила с МОК. Но на Олимпиаду в Париж не поедет из-за допинга

Это уже вторая дисквалификация для метательницы молота Гвен Берри.

Одна из самых скандальных звезд легкой атлетики Гвен Берри дисквалифицирована на 16 месяцев. Метательница молота из США провалила допинг-тест и теперь точно пролетает мимо Олимпиады в Париже. Наказания можно было бы легко избежать, но Гвен сама во всем виновата.

Вторая дисквалификация

Злополучную допинг-пробу Берри сдала 23 марта 2023 года. В ней были обнаружены следы канренона, наличие которых стало следствием использования крема со спиронолактоном. Канренон — это диуретик, который запрещен кодексом ВАДА как в соревновательный, так и внесоревновательный период. Интересно, что у Гвен был рецепт врача на этот крем. Однако легкоатлетка забыла, а может, и не знала, что нужно оформить терапевтическое исключение.

В итоге американка за свою халатность схлопотала 16-месячный бан. Почему так много? Все дело в том, что Берри — допингист-рецидивист. Это уже ее вторая дисквалификация. В 2016 году она была отстранена на три месяца за лекарство от астмы. Спортсменка использовала ингалятор на чемпионате США по легкой атлетике в помещении. Там она установила рекорд страны в метании молота, который после вскрывшихся фактов был аннулирован. Гвен также пришлось вернуть заработанные 30 тысяч долларов призовых.

Чемпионат США проходил в марте 2016 года. Поэтому Берри успела запрыгнуть в улетающий на Олимпиаду в Рио самолет и выступить на Играх. Сейчас же такой возможности у нее не будет. 16-месячная дисквалификация отсчитывается с 28 апреля 2023 года и должна закончиться 28 августа 2024-го. Олимпиада в Париже пройдет следующим летом с 26 июля по 11 августа.

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Протест на подиуме

Гвен Берри 34 года. За свою карьеру она побывала на двух Олимпиадах. В Рио-2016 не смогла пробиться в финал, заняв 14-е место, а в Токио-2020 заняла 11-ю строчку. На чемпионатах мира Гвен тоже показывала далекие от пьедестала результаты: 14-е место в 2017-м и 10-я позиция в 2019-м. Тем не менее американка обладает неплохим личным рекордом. Его она показала в июне 2018-го, когда метнула молот на 77,78 метра, что является восьмым результатом среди женщин за всю историю.

Но Берри больше известна своими высказываниями и поведением. Первый громкий скандал случился на Панамериканских играх в 2019 году. Тогда Гвен выиграла золото, что на сегодняшний день является главным достижением в ее карьере. Однако, вместо того чтобы спокойно отпраздновать победу, легкоатлетка решила устроить акцию на пьедестале почета во время исполнения американского гимна. Она подняла сжатый кулак в знак протеста против расовой дискриминации.

«Кто-то должен высказываться о вещах, говорить о которых крайне неудобно. Кто-то должен выступить против творящейся в Америке несправедливости и президента, который только все усугубляет. Это слишком важный вопрос, чтобы молчать. Необходимо что-то сказать, в противном случае ничего не будет сделано и не изменится к лучшему, все останется как есть», — заявила спортсменка.

Поднятый кулак — это отсылка к жесту американских легкоатлетов Томми Смита и Джона Карлоса на Олимпиаде-1986, которые таким образом протестовали против несправедливого отношения к темнокожему населению США. Поступок Смита и Карлоса тогда осудили, а МОК велел им покинуть Олимпийскую деревню.

Акция Берри тоже не осталась безнаказанной. МОК вынес американке предупреждение и назначил испытательный срок в 12 месяцев. К тому же легкоатлетка лишилась нескольких спонсорских контрактов.

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Отвернулась от флага США

Но на этом Гвен не остановилась. На следующий год она записала видеообращение, в котором призывала МОК изменить Олимпийскую хартию и отменить правило, запрещающее спортсменам выражать протест по политическим, религиозным или расовым вопросам на олимпийских соревнованиях.

«Я одна из лучших метательниц молота всех времен и горжусь тем, что являюсь членом олимпийской команды США. Томас Бах, я знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту. Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от статьи номер 0 и предложить что-то другое», — заявила Берри.

Скандально закончились для легкоатлетки отборочные соревнования на Олимпиаду в Токио. Она заняла на этих стартах третье место, но отметилась странным поведением на пьедестале. Во время исполнения американского гимна Гвен демонстративно отвернулась. Сама спортсменка позже заявила, что ее подставили: «У них было достаточно возможностей исполнить национальный гимн до того, как мы туда поднялись. Я думала о том, что мне делать. В итоге осталась там и, раскачиваясь, накинула рубашку на голову. Это было действительно неуважительно. Это действительно не было посланием с моей стороны. Я действительно не хотела быть там. Это была подстава».

На Гвен тогда тоже обрушилась волна угроз, критики и осуждения. Никто не понял ее поступка. Одним из самых популярных комментариев в соцсетях был следующий: «Может быть, она стала только третьей на этих соревнованиях, но завоевала золото по угнетению». Однако МОК на подобные действия никак отреагировать не мог, потому что соревнования проводились под эгидой Олимпийского комитета США, который официально разрешает политические акции на своих турнирах.

Болельщики тогда требовали не пускать Берри на Игры в Токио, куда она все-таки поехала. Сейчас же это требование неактуально. Легкоатлетка лишилась возможности выступать на Олимпиаде в Париже без чьей-либо помощи.