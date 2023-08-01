«Катастрофическая ошибка». ВАДА признало, что напрасно обвиняло атлета в приеме ЭПО

Дело австралийского бегуна на средние дистанции Питера Бола может привести к пересмотру процедур тестирования на самый жуткий допинг.

Сага австралийского бегуна Питера Бола, которого обвиняли в приеме мощного допинга эритропоэтина, закончилась оправданием 29-летнего спортсмена. Участник Олимпиады в Токио и призер Игр Британского Содружества на дистанции 800 м, пойманный на внесоревновательном тесте в октябре прошлого года, яростно отстаивал свою невиновность и в конце концов добился своего. Дисциплинарный орган Sports Integrity Australia снял с него обвинения и прекратил расследование. Более того, ВАДА вынуждено признать, что методика обнаружения ЭПО, которую использует агентство, небезупречна и нуждается в улучшении. При этом пересмотра аналогичных дел, по которым, возможно безвинно, были наказаны другие спортсмены, не планируется.

Никогда не принимал никакой запрещенки

Бол был временно отстранен из-за возможного нарушения антидопинговых правил в январе этого года и при помощи американского адвоката Пола Грина устроил мощную пиар-кампанию в свою защиту. Спортсмен клялся, что никогда не принимал никакой запрещенки и вообще является убежденным сторонником чистого спорта. Питер выражал готовность пройти проверку на детекторе лжи, жаловался на репрессивный характер антидопинговой системы и отсутствие у обвиняемых атлетов презумпции невиновности.

— Я прошу всех поверить мне и дать возможность разобраться в ходе рассмотрения дела, — говорил бегун. — Я никогда в жизни не покупал, не изучал, не хранил, не вводил, не использовал ЭПО или любое другое запрещенное вещество. Добровольно передал свои ноутбук, айпад и телефон для проверки в Sport Integrity Australia. Надеюсь, что буду реабилитирован по итогам этого процесса.

Ко всеобщему удивлению, вскрытие пробы Б австралийца показало «атипичный результат». Тест не был отрицательным, но продемонстрировал, что безоговорочно обвинять спортсмена в приеме ЭПО нельзя. К делу подключились ученые из Швеции, которые пришли к удивительному выводу: вся методика выявления рекомбинантного эритропоэтина, при помощи которой ВАДА уличило сотни спортсменов во всем мире, является как минимум спорной. И на этом основании пробу А Питера следует объявить ложноположительной, а самого атлета — оправдать.

Фото Global Look Press

Процесс тестирования будет пересмотрен

Параллельно с научными исследованиями Sport Integrity Australia, пытаясь спасти честь мундира, организовал новое расследование. По второму разу были исследованы все доступные допинг-пробы Бола, допрошено окружение спортсмена, исследованы его банковские счета за последние пять лет... И никаких свидетельств мошенничества опять не обнаружено. Правда, когда весной этого года Бол объявил о своей травме, многие решили, что на самом деле Питер все-таки нарвался на дисквалификацию. Так бы и произошло, если бы бегун молчал и не давил на антидопинговые органы через СМИ. А так дисциплинарным инстанциям все-таки пришлось признать свою «катастрофическую ошибку».

— По результатам данного дела ВАДА проведет обзор текущих процессов обнаружения ЭПО, — говорится в заявлении Sport Integrity Australia. — Важно подчеркнуть, что анализ на рекомбинантный эритропоэтин — это уникальный процесс, который отличается от того, что используется для обнаружения других запрещенных веществ. ВАДА признало, что все стороны в ходе расследования придерживались Всемирного кодекса и всех процедур. Спортсмены должны сохранять уверенность в нашей антидопинговой системе.

— Меня реабилитировали! Это был ложный положительный результат, как я уже говорил! — написал в соцсетях Бол. — Новости от Sport Integrity Australia стали реальностью. Я рад, что ВАДА согласилось пересмотреть процесс тестирования ЭПО, чтобы предотвратить ошибочные результаты в будущем. Никто не должен испытать то, через что я прошел в этом году.

Фото Global Look Press

Ошибки обратной силы не имеют?

Австралийские СМИ пишут, что достаточно мягкие высказывания спортсмена, который потерял полгода карьеры из-за ошибочной методики ВАДА, связаны с тайным соглашением, которое австралиец заключил с дисциплинарными органами. Якобы Питера обещали оперативно оправдать и допустить до чемпионата мира, который в этом месяце пройдет в Будапеште, а он гарантировал, что не станет жестко наезжать на нынешнюю антидопинговую систему. Хотя его случай действительно вопиющий.

Эритропоэтин — это гормон, который вырабатывается нашими почками естественным образом. Он влияет на уровень эритроцитов в крови, что может существенно влиять на результаты в циклических видах спорта. Поэтому уже несколько десятилетий допингеры используют так называемый искусственный (рекомбинантный) ЭПО. Особенность этого препарата в том, что он существует только в виде инъекций, и его невозможно принять случайно. Именно с этим связано жесткое отношение всего спортивного мира к атлетам, пойманным на РЭПО.

Однако теперь выясняется, что положительный результат теста на данный препарат может быть просто вызван некорректным методом, который используют лаборатории с подачи ВАДА. То есть на протяжении более чем двух десятилетий людей на основании сомнительных доказательств обвиняли в том, что они, возможно, никогда не делали. И не просто обвиняли, а лишали медалей и титулов, травили, с позором выгоняли из спорта... А теперь просто говорят: «Извините, ребята, мы немного ошиблись».

Увы, в этом настоящая трагедия антидопинга. Несмотря на уровень развития современной медицины, биологии, химии и прочих наук, невозможно утверждать, что мы знаем о человеческом организме абсолютно всё. Постоянно появляются новые исследования, опровергающие аксиомы прошлого. При этом наказания по обвинениям в использовании запрещенных веществ обычно безапелляционны. Спортсмена могут уличить по итогам перепроверки современными методами анализов деятельней давности. А вот обратный вариант — когда антидопинг признает свои фундаментальные ошибки и оправдывает кого-то задним числом — сейчас кажется абсолютной фантастикой.