Кениец выиграл Чикагский марафон с мировым рекордом. Рубеж в два часа все ближе

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На Берлинском марафоне 24 сентября многие ожидали очередных свершений от Элиуда Кипчоге. Трасса в столице Германии считается одной из быстрейших в мире. Как раз в Берлине кениец установил свой последний на данный момент официальный мировой рекорд 2:01,09 в 2022 году.
Однако улучшить этот результат в нынешнем сезоне Кипчоге не смог — 2:02,42. Эта победа для него стала пятой на Берлинском марафоне, и таким образом он превзошел достижение Хайле Гебреселассие, который четыре раза выигрывал на трассе в Германии. Однако вряд ли Элиуд мог быть собой полностью довольным. Тем более что всего через две недели его мировой рекорд пал. В Чикаго молодой соотечественник Келвин Киптум показал сумасшедшие 2 часа и 35 секунд, улучшив достижение Кипчоге более чем на полминуты.
Еще 10 месяцев назад никто не знал марафонца Келвина Киптума. Все потому, что кениец официально эту дистанцию не бегал, а выступал на «половинках». На полумарафонах он показывал хорошие результаты, однако нельзя назвать их сверхвыдающимися. В возрасте 18 лет он выиграл на полумарафоне в кенийском Эльдороте, а затем впервые попробовал себя на международном старте — в Лиссабоне Келвин занял пятое место с результатом 59,54.
В 2020-м в Валенсии Киптум установил свой лучший результат — 58,42. Именно на этой трассе кениец решил дебютировать в марафонах в декабре 2022-го. Келвин сразу заставил о себе говорить. В Валенсии он показал результат 2:01,53, став таким образом третьим человеком на Земле, кто выбежал из 2 часов и 2 минут. Ранее это удавалось только Кипчоге и эфиопцу Кененисе Бекеле. Киптум превзошел рекорд трассы больше чем на минуту. Это был самый быстрый дебют на марафонах в истории.
В апреле 2023-го Келвин приблизился к рекорду Кипчоге на марафоне в Лондоне, преодолев дистанцию за 2:01:25. Сам Элиуд в столице Великобритании никогда там быстро не бегал. Его лучшим результатом на Лондонском марафоне был 2:02,37, что до этого года считалось рекордом трассы.
Еще через полгода в Чикаго на своем третьем марафоне в карьере Киптум скинул не только недостающие до мирового рекорда 16 секунд, но и значительно больше. При этом Келвин успевал поприветствовать зрителей на финишных метрах и вообще не нацеливался на такое достижение в Чикаго. «Я не думал о мировом рекорде, но знал, что однажды сделаю это. Я чувствую себя очень счастливым», — говорил кениец после финиша.
У Киптума довольно юный возраст для марафона. Его соотечественник Кипчоге всех своих главных достижений добился после 30 лет. Последний мировой рекорд в Берлине покорился Элиуду в 37. Учитывая 23 года Келвина и его стремительный прогресс, многие называют кенийца тем, кто первым в истории сможет выбежать из двух часов.
Да, подобное достижение есть у Кипчоге. В октябре 2019 года в Вене он преодолел 42 километра 195 метров за 1:59,40. Однако рекорд не признали официальным, так как IAAF (сейчас международная легкоатлетическая федерация называется World Athletics) не ратифицирует результаты «закрытых» забегов. К тому же в столице Австрии Элиуду помогали пейсмекеры (среди них были олимпийские чемпионы Бернард Лагат и Мэтью Центровиц), которые менялись по ходу дистанции. По правилам международной федерации такие пересменки запрещены, если ты хочешь официальных рекордов.
Кипчоге изначально понимал, что его достижение не засчитают в IAAF. Тем не менее кениец считает себя Нилом Армстронгом в марафонских забегах: «В Берлине речь шла про мировой рекорд. В Вене — про перелом истории. Я как первый человек на Луне», — говорил Элиуд еще до старта.
Кажется, что официально выбежать из двух часов у Кипчоге не получится, хоть теперь у него и появился отличный соперник. Однако Элиуду уже 38 лет. А вот у Келвина большой возрастной запас, чтобы когда-нибудь увидеть после финиша время, начинающееся с цифры 1. Вероятно, это произойдет не в следующем сезоне. Все-таки рекорды на марафонах требуют долгой и серьезной подготовки, а в 2024-м все силы должны быть брошены на Олимпиаду. Но, возможно, именно в Париже мы увидим исторический финиш, в котором Кипчоге и Киптум выведут друг друга за пределы человеческих возможностей.