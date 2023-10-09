Кениец выиграл Чикагский марафон с мировым рекордом. Рубеж в два часа все ближе

Для 23-летнего Келвина Киптума это был лишь третий большой марафон в карьере.

На Берлинском марафоне 24 сентября многие ожидали очередных свершений от Элиуда Кипчоге. Трасса в столице Германии считается одной из быстрейших в мире. Как раз в Берлине кениец установил свой последний на данный момент официальный мировой рекорд 2:01,09 в 2022 году.

Однако улучшить этот результат в нынешнем сезоне Кипчоге не смог — 2:02,42. Эта победа для него стала пятой на Берлинском марафоне, и таким образом он превзошел достижение Хайле Гебреселассие, который четыре раза выигрывал на трассе в Германии. Однако вряд ли Элиуд мог быть собой полностью довольным. Тем более что всего через две недели его мировой рекорд пал. В Чикаго молодой соотечественник Келвин Киптум показал сумасшедшие 2 часа и 35 секунд, улучшив достижение Кипчоге более чем на полминуты.

Фото USA Today Sports

Откуда он взялся?

Еще 10 месяцев назад никто не знал марафонца Келвина Киптума. Все потому, что кениец официально эту дистанцию не бегал, а выступал на «половинках». На полумарафонах он показывал хорошие результаты, однако нельзя назвать их сверхвыдающимися. В возрасте 18 лет он выиграл на полумарафоне в кенийском Эльдороте, а затем впервые попробовал себя на международном старте — в Лиссабоне Келвин занял пятое место с результатом 59,54.

В 2020-м в Валенсии Киптум установил свой лучший результат — 58,42. Именно на этой трассе кениец решил дебютировать в марафонах в декабре 2022-го. Келвин сразу заставил о себе говорить. В Валенсии он показал результат 2:01,53, став таким образом третьим человеком на Земле, кто выбежал из 2 часов и 2 минут. Ранее это удавалось только Кипчоге и эфиопцу Кененисе Бекеле. Киптум превзошел рекорд трассы больше чем на минуту. Это был самый быстрый дебют на марафонах в истории.

В апреле 2023-го Келвин приблизился к рекорду Кипчоге на марафоне в Лондоне, преодолев дистанцию за 2:01:25. Сам Элиуд в столице Великобритании никогда там быстро не бегал. Его лучшим результатом на Лондонском марафоне был 2:02,37, что до этого года считалось рекордом трассы.

Еще через полгода в Чикаго на своем третьем марафоне в карьере Киптум скинул не только недостающие до мирового рекорда 16 секунд, но и значительно больше. При этом Келвин успевал поприветствовать зрителей на финишных метрах и вообще не нацеливался на такое достижение в Чикаго. «Я не думал о мировом рекорде, но знал, что однажды сделаю это. Я чувствую себя очень счастливым», — говорил кениец после финиша.

Фото USA Today Sports

Выбежать из двух часов — реально?

У Киптума довольно юный возраст для марафона. Его соотечественник Кипчоге всех своих главных достижений добился после 30 лет. Последний мировой рекорд в Берлине покорился Элиуду в 37. Учитывая 23 года Келвина и его стремительный прогресс, многие называют кенийца тем, кто первым в истории сможет выбежать из двух часов.

Да, подобное достижение есть у Кипчоге. В октябре 2019 года в Вене он преодолел 42 километра 195 метров за 1:59,40. Однако рекорд не признали официальным, так как IAAF (сейчас международная легкоатлетическая федерация называется World Athletics) не ратифицирует результаты «закрытых» забегов. К тому же в столице Австрии Элиуду помогали пейсмекеры (среди них были олимпийские чемпионы Бернард Лагат и Мэтью Центровиц), которые менялись по ходу дистанции. По правилам международной федерации такие пересменки запрещены, если ты хочешь официальных рекордов.

Кипчоге изначально понимал, что его достижение не засчитают в IAAF. Тем не менее кениец считает себя Нилом Армстронгом в марафонских забегах: «В Берлине речь шла про мировой рекорд. В Вене — про перелом истории. Я как первый человек на Луне», — говорил Элиуд еще до старта.

Кажется, что официально выбежать из двух часов у Кипчоге не получится, хоть теперь у него и появился отличный соперник. Однако Элиуду уже 38 лет. А вот у Келвина большой возрастной запас, чтобы когда-нибудь увидеть после финиша время, начинающееся с цифры 1. Вероятно, это произойдет не в следующем сезоне. Все-таки рекорды на марафонах требуют долгой и серьезной подготовки, а в 2024-м все силы должны быть брошены на Олимпиаду. Но, возможно, именно в Париже мы увидим исторический финиш, в котором Кипчоге и Киптум выведут друг друга за пределы человеческих возможностей.