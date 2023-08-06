Ласицкене только седьмая на чемпионате России. Что случилось с олимпийской чемпионкой?

Итоги соревнований в Челябинске.

В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования вызвали неожиданный ажиотаж у местных болельщиков. Несмотря на то что вход на стадион в этом году был платным, зрители заполнили трибуны. Состав участников не подвел ожидания болельщиков. На чемпионат страны заявились главные звезды отечественной легкой атлетики. Правда, не все лидеры смогли показать свою истинную силу.

Три тренировки Ласицкене

Многие болельщики пришли на стадион, чтобы посмотреть на выступление Марии Ласицкене. Российская прыгунья в высоту была единственной олимпийской чемпионкой среди участниц. Однако порадовать высоким результатом спортсменка не смогла. Ласицкене, чьим личным рекордом является 2,06 м, в Челябинске смогла покорить только высоту 1,86 м. В итоге она оказалась только на седьмом месте. А победу с результатом 1,97 одержала белоруска Карина Демидик.

Причина такого выступления понятна. Мария начинала сезон в мае на командном чемпионате России. В Сочи она стала второй, пропустив вперед все ту же Демидик. После соревнований Ласицкене пожаловалась на проблемы с ахиллов. Проведя необходимые медицинские обследования, легкоатлетка решила пропустить последующие старты. Она не участвовала ни в Дне прыжков в высоту и Мемориале братьев Знаменских в Лужниках в июне, ни Кубке России в июле.

В прыжковый сектор она вернулась как раз на чемпионате России в Челябинске. Завершив выступление, Мария призналась, что старалась не форсировать восстановление после травмы и провела до стартов всего три прыжковые тренировки.

«Было очень мало технических тренировок, в прыжках в высоту чудес не бывает. Поэтому мы были готовы к этому результату, нужно было посмотреть на себя в соревновательных условиях, понять, что с техникой и как чувствует мой организм. И я рада, что меня ничего не беспокоит. Работаем дальше», — передает слова Ласицкене ТАСС.

Возможно, на текущий результат повлияла и низкая мотивация на внутренние старты. В мае Мария со слезами на глазах рассказывала, что не верит в возвращение на мировую арену: «Моя международная карьера завершена. Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто не готова еще завершать карьеру, поэтому хочу прыгать».

Мария Ласицкене. Фото ВФЛА

Киборг Шубенков

Другим звездным участником стал Сергей Шубенков. Его путь на чемпионат России тоже получился сложным. В конце июня тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил, что Шубенков сломал ключицу.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сокрушался Клевцов.

Операция потребовалась. Шубенкову поставили титановую костью. Врачи говорили, что спортсмену придется пропустить минимум полгода. Ходили разговоры, что легкоатлет полностью пропустит сезон. Выступать в Челябинске он точно не планировал. Но Сергей восстановился за месяц с небольшим. Как показал чемпионат страны, восстановился все-таки не до конца. Если до травмы Шубенков никому не давал шансов в России, то в Челябинске довольствовался лишь третьим местом.

«Я — киборг, чувствовал себя так во время забега, — приводит слова барьериста «Р-Спорт». — Когда голову поворачивал, чувствовал натяжение, дискомфорт. А во время предварительного забега это пропало — может, оторвал там что-то».

Победу в беге на 110 метров с барьерами одержал Анатолий Киселев, который отмечал успех веселыми шансами. В послематчевых интервью он признавался, что не верит ни тому, что обогнал Шубенкова, ни своему времени. Киселев показал результат 13,36, что является его личным рекордом.

Сергей Шубенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Белорусский пьедестал

Шубенков, хоть и был третьим, но получит серебряные медали чемпионата России. Дело в том, что второе место занял белорус Виталий Парахонько, который выступает вне зачета.

Вообще легкоатлетов из Белоруссии приехало в Челябинск достаточно много. На подиум они поднимались регулярно. В беге на 100 метров с барьерами вообще произошел уникальный случай. Три лучших результата показали белоруски: Эльвира Граборенко — первая, Руслана Романовская — вторая, Светлана Парахонько — третья. Россиянка Виктория Погребняк финишировала четвертой, но именно ей достается титул чемпионки России.

Соседи составили отличную конкуренцию нашим легкоатлетам. Прыгунья в длину Виолетта Скворцова стала регулярно выступать и забирать первые места на российских стартах. В Челябинске она выиграла соревнования по прыжкам в длину, а вот в тройном осталась только с бронзой. Екатерина Конева в этом сезоне никак не могла обойти белорусскую соперницу, но на чемпионате России показала действительно хорошие прыжки. Она показала 14,79 м — это четвертый результат сезона в мире.

Полина Кнороз. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Трэш» от Кнороз

Большей борьбы ожидалось в секторе для прыжков в высоту у мужчин. Сейчас это один из главных видов нашей легкой атлетики, потому что есть серьезная конкуренция между призерами чемпионата мира Данилом Лысенко и Ильей Иванюком. К тому же в Челябинске к ним добавился обладатель бронзы Олимпиады в Токио Максим Недосеков. Но Максим только недавно приступил к тренировкам. Его сильно подкосила смерть тренера Татьяны Нарейко, которую он называет второй мамой. Своих лучших прыжков на чемпионате России Максим не показал, оставшись за пределами тройки призеров. Быстро выбыл из борьбы Иванюк. Его результата 2,23 хватило для серебряной медали, хотя Матвей Тычинкин покорил такую же высоту, но затратил больше попыток. Победа Лысенко с результатом 2,33 была чересчур спокойной.

Сенсация чуть не случилась у женщин в прыжках с шестом. Здесь в отсутствие Анжелики Сидоровой, которая находится в декретном отпуске, безоговорочным фаворитом является Полина Кнороз. Однако она чуть не выбыла уже в квалификации, провалив два прыжка, но все-таки выполнив необходимый норматив (4,20 м) с третьей попытки. В финале Полина победила уверенно с результатом 4,62 м, но сил и эмоций оставила много.

«Ребята, это просто треш, я чуть не завалила квалификацию на чемпионате России, — рассказывала Кнороз в соцсетях. — У меня никогда в жизни не было такого выброса адреналина. Вы не представляете, что это такое. Я стояла, а у меня тряслись руки, ноги, в голове куча мыслей, внутри все сжимается. После того как я все-таки прыгнула, мне кажется, от облегчения вся трибуна вздохнула».

Болельщики действительно серьезно помогали спортсменам. Многие на этом турнире обновили свои личные рекорды. Так в полуфинальном забеге на 100 метров приличные 11,10 секунд показала Кристина Макаренко, а в аналогичной дисциплине у мужчин Ярослав Ткалич два раза за день обновил свой личник: 10,21 в полуфинале и 10,16 в финале.

Следующим важным стартом для легкоатлетов станет финал серии «Королева спорта» в Екатеринбурге, который пройдет с 17 по 19 августа. А параллельно в Будапеште начнется чемпионат мира, но, увы, без нас.