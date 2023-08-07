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Сегодня, 20:15

«Все произошло так неожиданно». Скандальную белорусскую бегунью в обход правил включили в сборную Польши

Белорусская бегунья Тимановская получила разрешение выступать за сборную Польши
Сергей Подушкин
Обозреватель
Бегунья Кристина Тимановская
Кристина Тимановская.
Фото Global Look Press
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Кристина Тимановская после внезапного сокращения карантина сможет выступить на чемпионате мира в Будапеште.

Скандально известная белорусская бегунья Кристина Тимановская вопреки всем карантинным правилам World Athletics теперь может выступать за сборную Польши на международных стартах. Причем Тимановскую можно будет увидеть в составе польской сборной уже на чемпионате мира в Будапеште с 19 по 27 августа. Похоже, даже сама Кристина шокирована благосклонностью международных атлетических чиновников, которые не должны были давать добро на этот трансфер еще больше года.

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Спортивное гражданство тяготило

Напомним, что Тимановская прославилась своим демаршем на Олимпийских играх в Токио. От бегуньи из-за сложной ситуации с составом потребовали выйти на старт непрофильной дисциплины, а она не просто отказалась, но и «выплеснула» этот конфликт внутри сборной Белоруссии в публичное поле. После чего белорусы сняли ее с Олимпиады и хотели отправить на родину. Однако Кристина испугалась возвращаться в Белоруссию, заявив, что ее там ждет расправа со стороны спецслужб, и при помощи белорусской оппозиции быстро превратила себя из строптивой бегуньи в «жертву режима».

В итоге Тимановскую приютили в Польше, где она стала работать в местном легкоатлетическом клубе и нашла спонсоров. Однако ей в последнее время очень мешало белорусское спортивное гражданство, не позволяющее с весны 2022-го после отстранения россиян и белорусов выступать в стартах под эгидой WA.

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И хотя летом прошлого года Кристина получила гражданство Польши, в международном спортивном плане это ничего не изменило — по регламенту ей требовалось для перехода в другую сборную отбыть трехлетний карантин. А значит, при соблюдении формальностей она не могла надеяться на выступление за Польшу на чемпионате мира и Олимпиаде-2024 в Париже. Хотя в случае с Играми-2024 оставался еще вариант с командой беженцев.

Но в World Athletics внезапно решили сделать исключение из собственных правил. На каком основании? Пока внятных объяснений нет, зато на сайте WA она с 6 августа значится как польская спортсменка (до этой даты как белорусская) на основании пункта 1.4.2, где указан трехлетний карантин с момента подачи заявки на смену гражданства. При этом очевидно, что в 2020 году Тимановская спокойно представляла сборную Белоруссии и о смене гражданства не помышляла.

Бегунья Кристина Тимановская
Фото Global Look Press

Роль статистки в подарок

«Официально!!! С 06.08 я могу представлять сборную Польши, и есть шанс, что я поеду на чемпионат мира в Будапешт. Я очень счастлива, хотя испытываю странные эмоции, потому что все произошло так быстро и неожиданно. Неделю назад мне сказали, что я смогу поехать на Олимпийские игры, а вчера из польской федерации пришло официальное письмо, что карантин снят и я могу представлять сборную Польши с 6 августа. Спасибо всем, кто помог мне в этой сложной ситуации, и я надеюсь увидеть вас в Будапеште», — написала Тимановская в социальных сетях.

Позднее Кристина повторяла, что все произошло очень неожиданно, выразив особую благодарность оппозиционному Белорусскому фонду спортивной солидарности. Пусть и немного кокетливо заявила, что к таким стартам, как чемпионат мира, обычно готовятся целый год, а у нее для этого есть всего две недели. После чего похвасталась хорошей спортивной формой, позволившей показывать личные рекорды.

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Тут, кстати, она не обманула — 26-летняя бегунья на короткие дистанции в июне 2023 года установила персональное достижение на 200 м. Правда, по мировым меркам довольно скромное — 22,76. Пробежала она эту дистанцию и за 22,60, правда, при превышающем норму попутном ветре 2,1 метра в секунду.

Лучший результат в сезоне на стометровке у Кристины 11,16 — чуть больше одной десятой уступает личному рекорду, к тому же и на мировом уровне тоже низковат. Да и в эстафете 4х100 м от сборной Польши вряд ли стоит ждать сенсаций. Так что, скорее всего, Тимановская на ЧМ-2023 будет статисткой. Хотя в нынешних обстоятельствах поездка в Будапешт для нее уже роскошный подарок.

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