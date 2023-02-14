Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?

Восьмикратный олимпийский чемпион испытывает самый большой стресс в своей жизни.

Один из величайших легкоатлетов в истории Усэйн Болт рискует потерять 12 миллионов долларов в результате банковского мошенничества. Инцидент произошел на родине восьмикратного олимпийского чемпиона — деньги пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL). Впервые эти новости просочились в прессу в начале января. Болт грозился подать иск в Верховный суд в Кингстоне, а ямайская комиссия по финансовым операциям оперативно назначила нового временного управляющего в SSL. Расследование длится уже более двух месяцев, и в начале февраля появилась информация, что виновного удалось найти. Но сможет ли Болт вернуть свои миллионы — большой вопрос.

Шоковое состояние

Адвокат Болта Линтон Гордон заявил, что на счету спортсмена в SSL осталось всего 12 тысяч долларов. Рекордсмен мира в беге на 100 метров много лет хранил деньги в этой инвестиционной компании, получая выгодные проценты. Это далеко не все деньги спортсмена, заработанные за славную карьеру, но «приличная сумма» даже для самого популярного человека Ямайки.

Сам Болт долго воздерживался от комментариев, но все же нашел в себе силы пообщаться с местными СМИ. «Всегда грустно терять то, ради чего так много работал, — подчеркнул Усэйн. — Это печальная история, и я определенно разочарован. Все компетентные люди, с которыми я говорил, находятся в замешательстве. Я тоже нахожусь в шоковом состоянии, как и общественность Ямайки. Нет, я не разорился, но это определенно меня подкосило. Все знают, что у меня трое детей, я забочусь о своих родителях. Мы привыкли к высокому уровню жизни. Посмотрим, что произойдет дальше, но я думаю, что годы соревнований помогли мне понять, что нужно просто сосредотачиваться на главном. Я оставляю этот вопрос в компетенции своих адвокатов и просто попытаюсь сосредоточиться на своей семье».

Журналисты, участвовавшие в пресс-подходе, отметили, что Болт выглядел изнеможденным и уставшим: «Стараюсь не думать об этом слишком много, потому что это большой стресс. Такой стрессовой ситуации в моей жизни еще не было», — объяснил бывший спортсмен.

Усэйн Болт. Фото AFP

Несколько недель никакой официальной информации о расследовании не разглашалось, но 1 февраля SSL выпустила пресс-релиз, возложив вину на одного из своих сотрудников. Компания утверждает, что помимо Болта пострадало еще 39 крупных клиентов. Сотрудница SSL (ее имя не раскрывается) признала свою вину и даже сообщила, что якобы обращалась в управляющую компанию Болта, чтобы получить ссуду для того, чтобы расплатиться с другими жертвами (то есть помочь скрыть ее преступную схему). После отказа она начала самостоятельно распоряжаться средствами Усэйна.

В компании из Кингстона заявили, что дисциплинарная комиссия SSL рекомендовала уволить сотрудницу за «халатность и грубую некомпетентность». Страховой полис фирмы включает в себя покрытие нечестности и подлога сотрудников на сумму до 1 миллиона долларов. То есть Болт точно вернет 1/12 потерянной суммы.

Также предпринимаются усилия, чтобы сотрудница взял на себя обязательство возместить весь ущерб, сообщили в SSL. Однако, судя по всему, сделать это будет непросто. Вероятно, дело дойдет до суда.

Заработал около 300 миллионов

Отметим, что в свой золотой период карьеры (2010-2017) Болт зарабатывал порядка 30 миллионов долларов в год (по данным Forbes). Только 5-10 % от этой суммы составляли призовые, которые в легкой атлетике несоизмеримы с другими элитными видами спорта (например, чемпион этапа «Бриллиантовой лиги» получает 10 000 долларов, а лидер по итогам сезона — 40 000 долларов). Остальные доходы формировались за счет спонсорских контрактов — в лучшие годы с самым быстрым человеком на земле сотрудничали 10 глобальных компаний.

По данным sportico.com, за карьеру представитель Ямайки заработал около 300 миллионов долларов. Это, впрочем, не позволило ему войти в топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен (рейтинг доходов был составлен на основе бесед с инсайдерами, собственных исследований и данных других медиа, включая Forbes). Расположившийся на 25-й строчке рейтинга бейсболист Дерек Джиттер заработал 555 миллионов.

Усэйн Болт. Фото Global Look Press

Болт завершил карьеру после ЧМ-2017. Он ехал в Лондон, чтобы поставить красивую точку, но сделать этого не получилось. Восьмикратный олимпийский чемпион стартовал только на стометровке. И едва ли кто-то сомневался, что это будет забег имени Болта. Но великий ямаец стал лишь третьим, уступив 0,01 секунды молодому американцу Кристиану Коулмэну и 0,03 — еще одному американцу Джастину Гэтлину.

Трибуны негодовали: обладатель трех действующих мировых рекордов (на тот момент) проиграл, а его место на троне занял спортсмен, отбывший две допинговые дисквалификации. У человека-молнии оставался шанс отыграться в эстафете. Но финишер сборной Ямайки, едва начав бежать, упал на дорожку, скорчившись от боли.

После этого ямаец заявил, что попытается стать профессиональным футболистом, но после нескольких неудачных попыток оставил эту затею.