Грожан начал судебное разбирательство против «Андретти»

Бывший пилот «Формулы-1» Роман Грожан подает в суд на команду «Индикар» «Андретти», которую он покинет в конце сезона-2023.

«Мне нравилось работать с командой «Андретти», и я горжусь теми успехами, которые мы разделили в течение двух сезонов. Я благодарен за то, что на высшем уровне американского автоспорта у меня появилось много друзей. Я рассчитывал продолжить сотрудничать с отличным коллективом «Андретти» и в следующем году. К моему разочарованию, это не выполняется, и я желаю всего хорошего сотрудникам команды «Андретти». Теперь я ищу иные варианты продолжения карьеры в «Индикар». Чтобы защитить мои права, я инициировал арбитражное разбирательство против «Андретти», — написал Грожан в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Грожан дважды поднимался на подиум и закончил чемпионат на 13-м месте в личном зачете, что стало худшим результатом из пилотов «Андретти».