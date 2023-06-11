Дебют Даниила Квята в Ле-Мане завершился обидным сходом. Русская Торпеда снова попала в аварию

Полоса неудач уфимского гонщика продолжается.

Гонка «24 часа Ле-Мана» во Франции — самый известный автомарафон мира. В этом году в этом знаменитом испытании на выносливость решил попробовать себя и самый успешный российский пилот «Формулы-1» в истории Даниил Квят. Но Квята называют как самым талантливым и успешным пилотом из России, так одновременно и главным неудачником, потому что его карьера — те еще американские горки. И увы, репутация Русской Торпеды еще долго будет преследовать Даниила. Выступление на «Ле-Мане» также завершилось неудачей. Экипаж его «Премы» сошел с дистанции утром второго дня и именно во время смены Квята.

Фото Global Look Press

Невезучий Даниил

Даниил покинул мир «Формулы-1», но аварии продолжают его преследовать. Так и экипаж «Премы» №63 на «Ле-Мане» сошел с дистанции на девятом часу суточного марафона. Во время смены Квята автомобиль врезался на повороте в «Порше». После столкновения болид Даниила полетел в отбойник с левой стороны трассы, после чего его машину отбросило в другую сторону, где он снова ударился об ограждение уже с правой стороны. Сохрани Даниил контроль над машиной — еще был бы шанс продолжить заезд, а так в результате сильных повреждений машина не смогла дальше участвовать в гонке. Есть только одна позитивная новость — сам Квят не пострадал и смог самостоятельно покинуть авто.

«Мы рады сообщить, что Даниил вернулся в боксы, он в порядке. Это самое главное», — говорится в заявлении команды. Квят не пострадал, но вот машина получила серьезные повреждения — продолжить гонку экипаж не смог. Экипаж Квята буквально был проклят, ведь в первые часы он также попал в опасный инцидент. Перед его «Премой» произошла авария с участием одного из гиперкаров, и обломки от этой машины попали в радиатор авто Даниила. «Из-за этого пришлось рано ехать в боксы, и пит-стоп продолжался довольно долго, из-за чего мы откатились назад. Но все-таки мы потеряли не так уж много времени и по-прежнему в игре, а это самое главное», — говорил ночью Квят. Он также отмечал, что нужно проявлять упорство и сохранять спокойствие, а также помнить про изменяющиеся погодные условия. Но это ему не помогло.

Фото Global Look Press

Время на адаптацию есть

Пока что рано говорить о том, кто был виновен в случившейся аварии. Комиссары «Ле-Мана» пока что не вынесли своего решения по этому инциденту, сохраняет молчание как сам Квят, так и руководство Prema Racing. В своих соцсетях они только лишь порадовались тому, что с Даниилом все в порядке, но не более того — о самом инциденте и его первопричинах ни слова. Не исключено, что авария повлияет на дальнейшее будущее Даниила в команде, где, казалось бы, у него все только начало получаться. Да и «24 часа Ле-Мана» обещали быть вполне успешными, ведь до аварии экипаж Даниила шел пятым в своем классе, и с каждым кругом они приближался к призовой тройке.

Причем быстрее всех по средней скорости из пилотов был именно Квят. Хотя и с партнерами ему повезло — опытный итальянец Мирко Бортолотти и крутая француженка Дориан Пен — одна из самых перспективных девушек-гонщиц до 20 лет. Забавно, но и у нее прозвище Ракета. Точнее, Карманная Ракета — за взрывной характер. И все же важнее сказать о ее гоночных качествах, ведь в свой дебютный сезон за рулем прототипа Дориан в первой же гонке выдавала отрезки средним темпом примерно на уровне Квята. К тому же ей больше везет, в то время как с россиянином на трассе постоянно что-то происходит. «Я начинаю думать, что мы навсегда останемся за машиной безопасности», — пошутил Квят после случая с попаданием в радиатор обломков гиперкара.

Но как бы эта шутка не стала пророческой. В гонках на выносливость конкуренция ниже, чем в королевской «Формуле-1», однако и тут много пилотов высокого уровня. И в таких гонках, как в Ле-Мане, стабильность и предсказуемость может оцениваться выше таланта и скорости. Поэтому Квяту нужно собраться, иначе и здесь его карьера может пойти на спад. Хотя время на адаптацию к гонкам на выносливость у россиянина, конечно, еще есть. Напомним, что на следующий год у него уже заключен контракт с заводской командой «Ламборгини».