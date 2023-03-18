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Сегодня, 13:00

Квят вернулся на подиум вместе с девушкой. Российский пилот блестяще дебютировал в гонках на выносливость

Сергей Подушкин
Обозреватель
Мирко Бортолотти, Дориан Пин, Даниил Квят
Мирко Бортолотти, Дориан Пин, Даниил Квят.
Фото Global Look Press
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Даниил стал третьим на этапе чемпионата мира «1000 миль Себринга» в одном экипаже с 19-летней Дориан Пин.

Самый успешный российский пилот за всю историю «Формулы-1» Даниил Квят после долгого перерыва вновь блеснул на международной арене. В своей дебютной гонке чемпионата мира на выносливость (WEC) на знаменитой трассе в американском Себринге 28-летний Квят стал в составе экипажа команды Prema Racing третьим в классе спортпрототипов LMP2. Причем помогла ему в этом 19-летняя девушка — финишную черту за рулем болида под № 63 пересекла напарница Даниила 19-летняя француженка Дориан Пин.

Главная звезда команды

Квят покинул «Формулу-1» по окончании сезона-2020, еще годик побыл резервным пилотом команды «Альпин», после чего решил сконцентрироваться на других гонках. В марте прошлого года он должен был впервые стартовать в чемпионате WEC за команду G-Drive Racing, но не смог это сделать по политическим причинам. После этого он попробовал свои силы в американской серии NASCAR, но выступал за слабую команду без особых достижений. Зато сейчас все получилось с гонками на выносливость, пусть и под нейтральным флагом.

Класс спортпрототипов LMP2 хотя и уступает по мощности моторов и скорости LMP1, считается практически столь же престижным и более демократичным по сравнению с гиперкарами. При этом и более конкурентным — здесь одинаковые шасси и моторы, поэтому на первый план выходит все же мастерство не конструкторов, а непосредственно пилотов.

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При этом Квят пришел в Prema Racing на позицию лидера и главной звезды, пусть один из его напарников Марко Бортолотти старше (ему 33 года) и опытнее в плане данных конкретных гонок. Итальянский экс-чемпион серии «Формула-2» принимал участие в знаменитых «24 часах Ле-Мана», выигрывал различные гонки и даже титулы в соревнованиях на выносливость, но все же не столь известен в мире автоспорта. А 19-летняя Пин и подавно.

Дориан Пин
Дориан Пин.
Фото Global Look Press

Пин — не «слабое звено»

Хотя Дориан — очень любопытный в автоспорте персонаж. Несмотря на все старания Международной федерации автоспорта (FIA) женщины-гонщицы здесь пробиваются с огромным трудом, тем более если речь идет о мужских сериях. Но Пин доказала, что весьма конкурентоспособна. В девять лет она начала заниматься картингом, в 2016-м начала участвовать в чемпионате Франции по картингу, попадая в юниорском зачете в топ-5. А в 2019-м стала чемпионкой страны по картингу среди женщин.

С 2020 по 2022 год Дориан выступала в разных сериях, но наибольшего успеха достигла в прошлом сезоне в Ferrari Challenge Europe. Буквально разгромив соперников-мужчин. Достаточно сказать, что из 14 проведенных гонок Дориан выиграла девять, однажды стала второй, трижды третьей, а ее худшим результатом стало четвертое место. Кроме того, в составе чисто женского экипажа она выиграла в классе GTE этап Европейской серии Ле-Ман в португальском Алгарве. В общем, Пин, пусть прежде и не выступала в WEC, явно не является «слабым звеном».

Даниил Квят
Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Цель — только победы

Сам чемпионат состоит из семи этапов, которые пройдут на известных трассах. В зачет идут в том числе и легендарные «24 часа Ле-Мана» в июне, также запланированы гонки в культовых Спа и Монце. Себринг, кстати, также считается культовым место для мирового и особенно американского автоспорта. Так что добиться успеха на этой трассе очень и очень почетно. Квят стартовал за рулем машины под № 63 весьма уверенно, сделав ранний пит-стоп после выезда на трассу машины безопасности. Таким образом, Prema Racing использовала несколько иную по сравнению с конкурентами стратегию, периодически выходя в лидеры.

Даниил пилотировал на своих отрезках без ошибок, достойно смотрелись и Пин с Бартолотти. Периодически экипаж выходил в лидеры, однако для победы не хватило удачи. Пилоты старались экономить топливо, дабы избежать пит-стопа на заключительных кругах, но отсутствие внештатных ситуаций и длительного режима желтых флагов на трассе не позволило им дотянуть до финиша без дозаправки. Как следствие, первое место в классе обернулось третьим примерно в полуминуте от чемпионов. Хотя для дебютантов результат можно все равно назвать превосходным.

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«Без всяких сомнений, старт сезона для нас получился очень мощным! Темп был хорош от старта до финиша, и все пилоты нашего экипажа провели гонку без ошибок. Конечно, чтобы подняться на вершину подиума, нам еще надо прибавлять. Но такова наша цель, и мы будем к ней двигаться», — прокомментировал Квят свой дебют официальному сайту команды Prema. Не исключено, что Даниилу и его напарнику с напарницей удастся добиться этой цели уже на втором этапе чемпионата мира-2023, который состоится 16 апреля в португальском Портимао.

Даниил Квят
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