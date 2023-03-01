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Сегодня, 06:30

«Хотела разогнаться до 996 км/час». Гонщица погибла при попытке установить рекорд скорости

Владимир Мочалкин
Джесси Комбс.
Фото Getty Images
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Трагическая история американки Джесси Комбс.

«Неистовая Джесси», «самая быстрая женщина на четырех колесах», «та, кто делает невозможное реальным» — как только люди не называли Джесси Комбс. Профессиональная гонщица и телеведущая была королевой мирового экстрима. Фанаты поражались ее работоспособности — она виртуозно распределяла свое рабочее время и могла одновременно участвовать в профессиональных гонках и вести на телевидении такие культовые передачи, как «Разрушители легенд» и «Экстрим 4х4». Увы, она трагически погибла при попытке установить рекорд скорости в возрасте 39 лет. Рассказываем историю страшной трагедии, унесшей жизнь самой быстрой женщины на планете.

Джесси Комбс управляет своим болидом. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Технический гений

С самого раннего возраста уроженку Южной Дакоты тянуло к автомобилям и всему, что с ними связано. Сразу после школы Джесси поступила в Технический институт Вайоминга на факультет автомобилестроения. На последнем курсе Комбс была одной из лучших на своем факультете, и ей выпала уникальная возможность — за шесть месяцев создать с нуля собственный автомобиль. Ее творение стало настолько популярным, что было представлено на известной выставке SEMA — Ассоциации маркетинга специализированного оборудования. Более того, слава девушки-автоконструктора помогла ей начать карьеру на телевидении.

А в 2013 году Джесси пошла еще дальше и разогналась на автомобиле с реактивным двигателем до 632,39 километра в час, тем самым установив новый рекорд скорости на четырех колесах среди женщин. Но и это достижение ни на секунду не заставило «Неистовую Джесси» остановиться на достигнутом, ведь впереди появилась еще одна цель — поставить мировой рекорд скорости. К сожалению, именно стремление стать быстрее всех погубило Комбс.

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Начиная с 2013 года, после установления «женского» рекорда, Джесси стала постепенно подбираться к абсолютному мировому достижению. В 2016 году она улучшила свой показатель до 768,61 км/час. Интересно, что звание «самой быстрой женщины на четырех колесах» совсем не нравилось Комбс. Ее целью было побить рекорд Китти О`Нил — женщины-каскадера, которая в 1976 году разогналась до 825,126 км/ч на трехколесном автомобиле SMI Motivator.

Джесси Комбс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Удар о неизвестный предмет

Одним новым заездом Джесси Комбс планировала побить сразу два достижения — рекорд О`Нил и разогнаться до невероятных 996 км/час. Важно понимать, что транспорт, который используют для установления рекордов скорости, очень тяжело назвать автомобилем. North American Eagle (NAE) Supersonic Speed Challenger — это своего рода гибрид автомобиля и реактивного самолета F-104 Lockheed Starfighter. По мнению экспертов, просто находиться внутри такого «монстра» требует большой стойкости тела и духа, что уж говорить о его управлении на «космических» скоростях. Для примера, скорость в районе 996 км/час набирает в небе пассажирский самолет Boeing.

Трагедия случилась 27 августа 2019 года в пустыне Алворда штата Орегон. В этом же месте поставила свой рекорд и Китти О`Нил. Когда Джесси набрала скорость в 842 км/ч, ее автомобиль стал разваливаться на части. Позднее полиция установила, что причиной катастрофы стала поломка одного из передних колес автомобиля. Она была вызвана ударом о какой-то неизвестный предмет. Машина Комбс двигалась на слишком большой скорости, чтобы справиться с этой проблемой.

Возлюбленный Джесси Терри Мэдден работал вместе с ней и был членом технической группы, которая отвечала за подготовку этого старта. Жизнь сложилась таким образом, что Терри пришлось вживую наблюдать за гибелью своей любимой. На своей странице в социальных сетях Мэдден опубликовал письмо, которое он посвятил Джесси и всем ее фанатам: «Я никогда никого не любил так, как ее. Я никогда не был так сильно любим, как этой потрясающей женщиной. Джесси Комбс была моим волшебным единорогом. Я наслаждался каждой минутой, проведенной с ней. Она была самым невероятным человеком из всех, кого я знал. Мы потеряли ее в страшной аварии, и я был там первым. Поверьте мне, мы сделали все возможное, чтобы спасти ее!»

Джесси Комбс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Люди говорят — я сумасшедшая. Лишь отвечаю — спасибо

Все друзья и родные Джесси утверждают, что выживи она в той аварии, через какое-то время попыталась бы поставить рекорд снова. Таким человеком была Джесси. Ее близкие любят приводить в пример историю из 2007 года, когда во время работы в мастерской на Джесси упал агрегат, из-за чего она получила перелом позвоночника. Врачи в один голос твердили гонщице, что всю оставшуюся жизнь она проведет в инвалидном кресле, однако уже через восемь месяцев Комбс полностью восстановилась и вернулась к активному образу жизни.

«Возможно, может показаться, что подвергать себя такому риску — настоящее безрассудство. Но дело в том, что люди, готовые рисковать, добиваются великих свершений. Все говорят — я сумасшедшая. Я лишь отвечаю — спасибо», — это одно из последних сообщений, которое Джесси оставила в социальных сетях. Оно идеально описывает ее настойчивость, упорство и целеустремленность.

Жан-Поль Бельмондо (справа) со&nbsp;своим сыном Полем. Сын Жан-Поля Бельмондо был гонщиком «Формулы-1». А потом все же ушел в кино

Наследие Комбс продолжает жить. По сей день ведет свою работу фонд имени автогонщицы, средства из которого идут на поддержку проектов, подобных тем, над которыми работала рекордсменка. В 2022 году на стриминг-сервисе HBO Max вышел документальный фильм «Самая быстрая женщина на Земле», посвященный Джесси. Работа над картиной началась при жизни телеведущей и была закончена при поддержке семьи гонщицы и ее возлюбленного Терри Мэддена. Картина получила восторженные отзывы критиков.

В июне 2020 года Книга Гиннесса официально зарегистрировала рекорд скорости 842 км/час, который Джесси Комбс установила в день страшной трагедии. Именно в тот момент она официально стала самой быстрой женщиной на планете.

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