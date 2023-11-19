Золотой фонд. Лучшие мотогонщики страны получили награды

В Москве состоялась церемония чествования победителей российских и международных соревнований за 2022 и 2023 годы.

Какими вы привыкли видеть мотогонщиков? В запыленных комбинезонах, шлемах с опущенным забралом, сражающихся с погодой, сложной трассой, будь то мотокросс, ралли-рейд или кольцевые дисциплины. А как насчет мужчин в строгих костюмах и белых рубашках, девушек с красивыми прическами в вечерних платьях и на каблуках? Именно такими герои двух последних сезонов предстали в субботу вечером.

Федерация мотоциклетного спорта России собрала на традиционный вечер лучших гонщиков страны в самых разных дисциплинах. Чемпионов страны, обладателей Кубков России, триумфаторов международных стартов, победителей юношеских соревнований. Мотокросс, гонки на снегоходах и квадроциклах, шоссейно-кольцевые серии, спидвей, мотобол — мастера всех этих дисциплин собрались в одном уютном зале.

Отправная точка

В тот же день состоялось еще одно важное событие в мире российского мотоспорта — отчетно-выборная конференция МФР. Конечно, все ее участники приехали на церемонию. А приветственное слово доверили Александру Джеусу, переизбранному на пост главы федерации.

— Всегда бесконечно счастлив находиться в кругу нашей мотосемьи, неважно, в качестве гонщика, организатора соревнований или вот такого мероприятия, — отметил Джеус. — Когда-то я впервые очутился на гала-вечере международной федерации и спросил себя: а сможем ли мы в будущем сделать так же? И вот сейчас могу сказать, что эта церемония ничем не хуже. Когда мы с командой начинали в 2015-м, в российском мотоспорте были сложные времена, но постепенно у нас получилось выправить ситуацию. Спасибо за доверие, которое вы нам оказываете. Понемногу перед нами открываются самые разные двери. И сейчас у нас в составе уже 73 региональных федерации. Вместе мы сделаем мотоспорт популярнее, выведем его на новый уровень.

Такие вечера для МФР стали уже доброй традицией. Хотя в 2022-м из-за сложной обстановки церемония не состоялась, зато теперь решено было отметить лучших сразу за два года. «Это ваш праздник, и давайте считать его отправной точкой в будущее, где у вас будут самые крутые в мире чемпионаты: российские и международные», — пожелал лауреатам вице-президент МФР Александр Яхнич, давно известный болельщикам как владелец команды Yakhnich Motorsport.

Атмосфера действительно была праздничной — украшенный зал, шумная пре-пати, где каждый находил общих знакомых и мог обсудить последние новости, зона для фотографирования, где весь вечер было оживленно, ненавязчивое музыкальное сопровождение. И еще — мотоциклы, которые были выставлены тут и там.

Сергей Прыгав и Евгений Тоцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Многоликий мотоспорт

Пока гости церемонии рассаживались по местам, им продемонстрировали лазерное шоу, представившее дисциплины российского мотоспорта. А также красочный ролик, ставший своеобразным отчетом о работе, проделанной национальной федерацией за последние пять лет. Многие герои этого ролика вскоре оказались на сцене — одни награждали, другие получали призы.

Среди тех, кого отметили призами, были один из сильнейших спидвей-гонщиков мира Григорий Лагута, двукратный чемпион мира по ледовому спидвею Дмитрий Хомицевич и восходящая звезда гонок на льду Никита Богданов, продолжающий спортивную династию. Победители крупнейших соревнований по мотокроссу, включая международный Кубок Содружества — Глеб Беспутин, Александр Бугреев, Тимур Петрашин, Артем и Егор Бороненковы и многие другие. Чемпион ралли «Шелковый путь» Илья Щеглов, представители кольцевых мотогонок Макар Юрченко, Дмитрий Седин, Антон Еремин.

Не забыли также и организаторов соревнований, которых проводится не один десяток, и ветеранов, и судей. Также наградили тех, кто вносит свой вклад в развитие отечественного мотоспорта, включая журналистов и блогеров. Призы от МФР разъехались во множество регионов страны.

— Мотоспорт очень многообразен: От элитарных кольцевых гонок до демократичных дисциплин, где отважные мужчины и женщины месят грязь и преодолевают себя, — сказал Яхнич «СЭ». — У нас очень большая страна, и хочется, чтобы мотоспорт развивался в максимальном количестве регионов. Качество соревнований должно улучшаться, мы будем продолжать организовывать международные старты — мы в состоянии привезти в Россию представителей 20-25 стран. Как в традиционные регионы, так и в новые места. Например, есть планы построить трассу в Москве совместно с городскими властями и провести здесь ряд турниров с участием зарубежных гонщиков.

— Каковы планы на ближайшие годы?

— По стране строятся трассы, есть инвесторы, внимание властей на местах. Все работает так, как и должно быть. Посмотрите, какой мотопарк на Камчатке — по 15 тысяч болельщиков собирает, сейчас на футбол по стране столько не ходят. Замечательный комплекс в Грозном, в перспективе есть планы строить треки и на новых территориях. А там, где есть трассы, есть и спортшколы, и академии, и все остальное. Отличный пример того, как должен развиваться спортивный объект, — «Игора Драйв». Таких комплексов по стране с учетом нашей географии должно быть пять-семь. И если мы за следующие пять лет запустим еще один такой, это будет хорошо, два — отлично. Такие планы у нас есть. Плюс 10-12 базовых некольцевых комплексов, один такой нужно иметь на каждый макрорегион из четырех-пяти областей.