«Серебряная ладья» ждет сильнейшего. «Гонка чемпионов» пройдет в 26-й раз

Больше четверти века лучшие гонщики страны соревнуются на тольяттинском льду.

Новый сезон в российском автоспорте традиционно откроется в начале января в Самарской области, где звезды российского автоспорта вновь примут участие в «Гонке чемпионов» — в заявке значатся все отечественные пилоты в истории «Формулы-1». 13 января они вместе с другими лучшими гонщиками страны сойдутся на уникальной двойной трассе неподалеку от Тольятти.

И пусть на ледовом треке не предусмотрена контактная борьба, это не умаляет заслуг победителя. Который получит желанный для любого пилота приз — «Серебряную ладью», а также звание лучшего из лучших. Кроме того, организаторы в нынешнем сезоне подготовили участникам и болельщикам несколько сюрпризов.

Переходим на полный привод

Давайте раскроем самый любопытный из них — в финальных заездах участникам придется пересесть на полноприводные автомобили! Такая смена техники ждет участников «Гонки чемпионов» впервые. В качестве машин для тех, кто пройдет отборочные раунды, будут использоваться уже завоевавшие авторитет LADA Niva Sport T2. Именно на таких гонщики команды LADA Sport ROSNEFT преодолели сложнейший маршрут ралли-рейда «Шелковый путь» в 2023 году.

Впрочем, до решающих заездов еще нужно добраться, а для этого участникам нужно будет выиграть дуэль у не менее именитого конкурента. На трассе сойдутся два десятка спортсменов, причем в числе приглашенных, повторим, все российские гонщики в истории «Ф-1». Виталий Петров уже несколько лет подряд приезжает в Тольятти, а в 2024 году на заездах ждут и Даниила Квята, Сергея Сироткина и Никиту Мазепина.

Список других звезд впечатляет: здесь и действующий победитель ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович, и чемпион России по ралли-кроссу Егор Санин, и абсолютный чемпион страны по ралли Денис Ростилов, и обладатель титула РСКГ в классе «Туринг-лайт» Михаил Симонов. Все, кто выйдет на старт, имеют в послужном списке победы в российских и международных соревнованиях.

Отдельно стоит выделить тех, кто уже знает вкус победы в «Гонке чемпионов». Рекордсменом соревнований является их 8-кратный победитель Кирилл Ладыгин. Готов защищать титул действующий обладатель «Серебряной ладьи» Владимир Шешенин. Снова подняться на вершину пьедестала мечтают вечный соперник тольяттинцев по кольцевому чемпионату Дмитрий Брагин, уже побеждавший здесь трижды, и Михаил Митяев, выигрывавший на ледовой трассе в далеком 2011-м.

Уникальные впечатления

И все они в отборочных заездах будут в равных условиях. Напомним, что на «Гонке чемпионов» участники получают подготовленные организаторами одинаковые автомобили — 170-сильные переднеприводные LADA Vesta, обутые в гоночные шины с шипами высотой 4,5 миллиметра. Скорости выше, сцепление со льдом лучше — настоящее испытание для гонщика и удивительное зрелище для болельщиков. Но, как показывает практика, не всем пилотам, несмотря на опыт, удается с ходу поймать ритм этих заездов и «прочитать» трек.

Ледовая трасса расположена в самом центре огромного испытательного полигона АО «АВТОВАЗ» примерно в 40 километрах от Тольятти и считается одной из самых сложных в стране. Повороты разной крутизны как будто переходят один в другой, а сложности добавляет постоянный перепад высот. Многие виражи «закрытые» — гонщики заходят в них по памяти, не видя самого поворота. В итоге большая часть дистанции проходится в боковом скольжении. Ничего удивительного, что на этом треке триумфаторами становятся в основном опытные пилоты, не первый раз выступающие в «Гонке чемпионов».

Напомним, что «Гонка чемпионов» проходит в Самарской области с 1995 года и изначально была рождественской. Ее принципы неизменны многие годы: в коротких заездах участвуют по два пилота, стартующих по параллельным дорожкам. Благодаря мосту в середине трассы гонщики меняются дорожками непосредственно во время заезда, проезжают одинаковую дистанцию синхронно, и лишь на финише становится понятно, кто был быстрее.

За четверть века у «Гонки чемпионов» появилась целая армия поклонников, причем не только из Тольятти — сюда приезжают и со всей Самарской области, и из соседних регионов. Многие болельщики лично знают пилотов, за которых приезжают поболеть. Поэтому вокруг трассы царит самая настоящая семейная атмосфера. Почувствовать которую сполна можно, лишь очутившись на трибунах самому. Поэтому организаторы приглашают всех желающих 13 января приехать в Тольятти и гарантируют неповторимые впечатления от уникальной гонки!

А если у вас другие планы на вторую неделю года, то «Гонку чемпионов» можно будет увидеть и в эфире канала «Матч ТВ», и в интернете, на страницах официальных соцсетей гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. Присоединяйтесь к празднику автоспорта, и не пожалеете ни минуты.