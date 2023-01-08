Албон заявил, что болид «Уильямса» мог бы быть быстрее с правильным балансом

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о главном недостатке болида сезона-2022.

«Машина может быть куда быстрее, если найти верный баланс. Есть ощущение, что наша эффективность ограничена из-за того, что в каких-то аспектах мы связаны. Некоторые трассы подчеркивают наши недостатки, скажем, Бразилия или Мексика. Но я точно знаю, что нам нужно от болида. Просто надо это найти. Сделать это вовсе не просто, необходимы правильные корреляции, разные отделы на базе должны вместе идти в верном направлении. Такова наша цель на зиму», — приводит слова Албона Autosport.

В сезоне-2022 «Уильямс» занял десятое место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» — 759 очков.