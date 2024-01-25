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Сегодня, 09:40

«Альфа Таури» из-за спонсора сменила название перед стартом сезона

Виктория Кравченко
«Альфа Таури» из-за спонсора сменила название.
Фото Global Look Press
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«Альфа Таури» сменила название перед стартом сезона-2024 «Формулы-1», сообщает пресс-служба команды.

24 января команда сменила титульного спонсора. Теперь она будет носить название Visa Cash App RB. Соглашение с компанией Visa рассчитано на несколько лет.

Команда существовала с 2006 года под названием «Торо Россо». В 2019 году взяла название «Альфа Таури». Она является второй в пелотоне, принадлежащей компании «Ред Булл».

Официальная презентация ливреи команды состоится во время специального мероприятия в Лас-Вегасе 8 февраля.

Формула-1
Альфа Таури
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