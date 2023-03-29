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Сегодня, 20:35

Алькарас: «Просто безумие, что Алонсо делает в его возрасте»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что болеет за пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в «Формуле-1».

«Я болею за Фернандо и хочу посмотреть, одержит ли он свою 33-ю победу в Австралии. Для меня это просто безумие, что он делает в его возрасте. Он практически борется за титул чемпиона мира «Формулы-1». Замечательно, что он там. Должен признать, что у меня никогда не было большого интереса к «Формуле-1», но Фернандо сделал меня ее фанатом. Он заставил меня смотреть гонки, поддерживать его», — приводит Sportskeeda слова Алькараса.

На данный момент 41-летний Алонсо занимает 3-ю строчку в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 30 очков на старте сезона.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-crazy-age-carlos-alcaraz-talks-fernando-alonso-s-fight-2023-f1-championship-kind-racer-be?key1=newsnowltennis
Карлос Алькарас
Фернандо Алонсо
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