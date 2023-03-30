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Сегодня, 09:02

Хюлькенберг: «Собираюсь часто пользоваться симулятором «Феррари». Эта практика кажется полезной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что по ходу сезона-2023 собирается активно работать на симуляторе «Феррари».

«В этом году я собираюсь часто пользоваться симулятором. Каждые пару недель или около того. У нас есть план работы до середины года, а дальше будет видно. Зимой я уже побывал на симуляторе «Феррари» и эта практика показалась мне весьма полезной. А если это полезно, почему бы этим не пользоваться? Работа на симуляторе дополняет общую картину. Является одной из ее деталей», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Также пилот «Хааса» рассказал о пользе работы на симуляторе.

«От симулятора много пользы. Подведение итогов Гран-при, работа над корреляцией данных, подготовка к Гран-при, развитие пилотажных умений — все это. И на сессии ты крайне редко занимаешься чем-то одним, потому что обычно у вас есть целый день. И много времени, которое нужно чем-то заполнить. И в симуляторе есть просто безграничные возможности, которыми просто нужно пользоваться», — рассказал Хюлькенберг.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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