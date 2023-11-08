Алонсо — о сезоне-2023: «На этот раз смена команды действительно принесла свои плоды»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги сезона-2023. По его словам, команда не ожидала, что будет постоянным претендентом на призовые места в первой половине года.

«Этот сезон был полон сюрпризов, нельзя этого отрицать. Мы рассчитывали на то, что к команде присоединятся новые люди, которые знают, что делают, но это в долгосрочной перспективе. Мы думали, что в 2023 году будем бороться за десятку и, может быть, пару раз попадем на подиум, а в 2024-м уже будем постоянными претендентами на призы. В первой половине этого сезона мы регулярно боролись за подиумы, и это, конечно, стало неожиданностью, так что я счастлив. После нескольких разочаровывающих лет было очень приятно ощутить, что на этот раз смена команды действительно принесла свои плоды», — приводит Marca слова Алонсо.

Алонсо является двукратным чемпионом мира (2005, 2006). С 2023 года 42-летний испанский пилот выступает за «Астон Мартин». Ранее он представлял «Альпин».

На данный момент Алонсо занимает 4-е место в общем зачете «Формулы-1» (198 очков). До конца сезона осталось два этапа. В текущем году испанец 8 раз поднимался на подиум.