Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:44

Аюму Иваса примет участие в тестах «Формулы-1» за «Альфа Таури» в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Альфа Таури» сообщила, что три пилота 28 ноября примут участие в шинных тестах, которые пройдут после «Гран-при Абу-Даби».

В тестах примет участие 22-летний японец Аюму Иваса. Пилот «Формулы-2» сядет за руль одного из болидов «Альфа Таури», в то время как вторым с утра будет управлять Даниэль Риккардо, а днем — Юки Цунода.

Также сообщается, что Иваса покинет «Формулу-2» по окончании сезона-2023 и будет выступать в японской «Супер-Формуле». Гонщик в настоящее время занимает третье место в чемпионате, одержав три победы в этом сезоне.

Формула-1
Альфа Таури
0
Читайте также
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Хэмилтон: «Гонка в Лас-Вегасе всем критикам доказала, что они ошибались»