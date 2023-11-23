Ферстаппен поделился ожиданиями от последней гонки сезона «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хочет завершить невероятный сезон для команды победой на «Гран-при Абу-Даби».

«Абу-Даби всегда вызывает хорошие воспоминания у меня и у команды. Победа в моем первом чемпионате среди пилотов здесь — это память, мы ее никогда не забудем. Это был длинный, но успешный сезон, и я с нетерпением жду перерыва и свободного времени. Вся команда невероятно усердно работала, и все заслуживают хорошего отдыха и времени с друзьями и семьями. Это последний рывок в этом году, и я надеюсь завершить этот сезон на высоком уровне», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В этом сезоне голландец одержал 18 побед. «Гран-при Абу-Даби» пройдет с 24 по 26 ноября.