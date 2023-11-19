Хэмилтон: «Гонка в Лас-Вегасе всем критикам доказала, что они ошибались»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Лас-Вегаса».

«Это была действительно сложная гонка. Я начал на «харде», и поначалу было трудно. Я получил сильный удар сзади от кого-то. Думаю, это был Карлос [Сайнс], и старался не задеть машины, которые развернулись. Я откатился назад на пять или шесть мест. После этого я просто наверстывал упущенное. Чувствовал себя прекрасно, покрышки были в порядке, темп был сильным. Я обогнал по внутренней траектории Пиастри. Не знаю точно, что произошло. Я, очевидно, получил еще один удар, но думаю, это был гоночный инцидент. На трассе много отличных возможностей для обгонов, и я считаю, что всем, кто негативно относился к уикенду, Вегас доказал, что они ошибались», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон занял седьмое место на «Гран-при Лас-Вегаса». Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», третьим — еще один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Ранее лидер общего зачета Ферстаппен заявил, что рад победе в Лас-Вегасе и с удовольствием вернется туда в следующем году.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.