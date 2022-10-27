Ральф Шумахер: «Хаас» должен понять, что альтернативы Мику на сезон-2023 нет»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что «Хаас» вынужден продлить контракт с Миком Шумахером.

«Мик делает все необходимое, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2023 году. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер тоже должны хорошенько подумать над этим и понять, что альтернативы Мику нет. Даниэль Риккардо не вариант, а Нико Хюлькенберг скорее на пути к завершению карьеры. Учитывая выступления и прогресс в этом году, видно, что у Мика большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Так что альтернативы нет.

Конечно, возможен и вариант, при котором Мик станет запасным в другой команде, как Риккардо, а затем получит место основного гонщика в 2024 году. Но для развития было бы лучше оставаться в кокпите «Формулы-1», — приводит слова Ральфа Sky Sport.

Ранее СМИ сообщали, что за 2022 год Мик разбил машин на сумму почти 5 миллионов долларов. За три этапа до конца 23-летний немец занимает 17-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Считается, что конкурентом Шумахера за место в команде является резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг. Контракт гонщика с «Хаас» истекает в конце 2022 года.