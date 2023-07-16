Риккардо: «Трудно говорить об ожиданиях, пока я не сяду за руль болида «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от первых гонок в составе команды.

Риккардо дебютирует в сезоне на «Гран-при Венгрии». Он в составе «Альфа Таури» до конца сезона будет заменять Ника де Вриса.

«Руководство ждут результатов, определенного уровня выступлений. Мне сложно сказать что-то определенное. Мне кажется, что пока я не сяду за руль болида «Альфа Таури», говорить что-то определенное об ожиданиях будет трудно. То есть, может быть, это будет борьба за 8-е место? А может за 14-е? Не думаю, что в этой ситуации нахожусь под давлением. Я хочу сразу войти в колею, а также использовать то, чему научился, пока был в стороне», — приводит слова Риккардо Racefans.