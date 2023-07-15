Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:13

Феттель: «Мне жаль де Вриса. Сурово, когда все так резко заканчивается»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель посочувствовал Нику де Врису после увольнения из «Альфа Таури».

Де Врис провел десять «Гран-при» в составе команды в сезоне-2023.

«Скажу честно, мне жаль Ника. Из-за того, как все закончилось. Он получил отличный шанс, и, может, все сложилось не так, как он ожидал или от него ожидали. Но сурово, когда все резко заканчивается. Это жестоко. Я впервые встретился с Ником в прошлом году, и он показался мне очень хорошим человеком. И он хороший гонщик. Он выиграл чемпионат «Ф-2», побеждал в международных сериях и сделал себе имя. Надеюсь, это не подорвет его уверенность в себе», — приводит слова Феттеля Planet F1.

Вместо де Вриса пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023 будет Даниэль Риккардо.

Формула-1
Альфа Таури
Себастьян Феттель
0
Читайте также
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Сколько заработали на Уимблдоне Медведев, Рублев и другие российские теннисисты
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюлькенберг: «Было бы здорово перейти в «Ред Булл», в такую топ-команду»