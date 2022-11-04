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Сегодня, 16:52

Даниэль Риккьярдо может остаться в «Макларене» в качестве резервного пилота

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о будущем пилота Даниэля Риккьярдо в «Формуле-1».

«Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обычно зимой мы занимаемся выбором резервного пилота. В последние годы мы делили резервного пилота с другой командой, но сейчас у нас нет никаких разногласий с Риккьярдо Возможно, что он станет нашим третьим гонщиком в 2023-м», — цитирует Зайдля Marca.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

Ранее сообщалось, что австралийский гонщик близок к переходу в «Мерседес» на должность резервного и тест-пилота.

Макларен
Даниэль Риккардо
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