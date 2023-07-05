Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Главная задача в сотрудничестве с «Ред Булл» — это поиск синергии»

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал о планах команды по оптимизации сотрудничества с «Ред Булл».

«В сотрудничестве с «Ред Булл» главная задача — это поиск синергии. Понятно, что мы не можем просто скопировать болид «Ред Булл», в ФИА сразу об этом узнают. Тем не менее по регламенту нам разрешается получать от «Ред Булл» значительное количество узлов и деталей. Однако основные узлы и области мы все-таки должны разрабатывать сами — например, аэродинамику», — приводит слова Байера GP Today.

Со следующего сезона команда «Альфа Таури» вновь изменится название, а также поменяется руководство. Франца Тоста на посту руководителя команды сменит нынешний гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес.