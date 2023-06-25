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Сегодня, 02:57

Фернандо Алонсо нацелен выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассчитывает, что сможет выиграть хотя бы одну гонку в сезоне-2023 «Формулы-1».

«Пока все идет неплохо. Если честно, не могу вспомнить другого момента в своей карьере, когда я был так же уверен в команде. Не знаю, буду ли я в «Астон Мартин» в будущем, но сейчас я наслаждаюсь гонками и думаю, что у нас все впереди. Хочу выиграть хотя бы одну гонку в этом году. Команда развивает болид в правильном направлении, так что у нас появится еще больше возможностей, чтобы победить», — приводит Motorsport слова Алонсо.

В сезоне-2023 Алонсо дважды финишировал на втором месте (на этапах в Монако и Канаде). В последний раз 41-летний испанец выигрывал гонку «Формулы-1» в 2013 году — тогда он побеждал на «Гран-при Китая» и «Гран-при Испании».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 30 июня по 2 июля.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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