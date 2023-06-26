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Сегодня, 01:37

Риккардо может вернуться в «Альфа Таури» в 2024 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Австралийский гонщик, резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо может вернуться в «Формулу-1» в статусе боевого пилота в сезоне-2024, сообщает журналист Лоуренс Барретто.

По данным источника, «Ред Булл» рассматривает возможность с переходом спортсмена в свою дочернюю команду, «Альфа Таури». Сам австралиец не против такого развития событий.

В прошлом сезоне Риккардо был пилотом «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете с 37 очками.

Австралиец уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо».

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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