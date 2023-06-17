Алонсо — об отмене первой практики «Гарн-при Канады»: «Это позор. «Ф-1» стреляет себе в ногу»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ситуацию с отменой первой практики «Гран-при Канады».

Дирекция гонки не смогла возобновить сессию из-за неисправности в работе системы камер безопасности.

«Это позор. Да, для команд это тоже не лучшая ситуация, но главным образом пострадали болельщики, которые пораньше пришли на трибуны и хотели посмотреть первую практику, а мы не смогли ее провести. Такое ощущение, что время от времени «Формула-1» просто стреляет себе в ногу. Подобные ситуации расстраивают. Мы не смогли выехать на трассу, потому что не работали камеры безопасности, а у «Ф-1» не было плана «Б» на такой случай», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

В итоге FIA продлила вторую практику на 30 минут. Лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса». Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из «Феррари».