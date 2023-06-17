Леклер: «Мы все больше и больше узнаем о работе обновленного болида, оптимизируем ее»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных практик «Гран-при Канады».

«Ну, с точки зрения ощущений за рулем болида эту пятницу можно отнести к числу лучших. Ощущения за рулем были очень, очень хорошими, это радует. Но в субботу будет совершенно новый день, и честно говоря, мне кажется, что немногое из того, что мы выяснили, может пригодиться, поскольку ожидается дождь. В любом случае будет интересно. Мы все больше и больше узнаем о работе обновленного болида, оптимизируем ее. Темп на длинной дистанции тоже был неплохим. Теперь нужно как можно чище провести квалификацию», — приводит слова Леклера F1i.com.

17 июня в 19.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Канады». В 23.00 начнется квалификация.