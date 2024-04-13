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Сегодня, 02:42

Фернандо Алонсо рассказал, когда может уйти из «Формулы-1»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фернандо Алонсо.
Фото Reuters
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Испанский пилот Фернандо Алонсо после подписания нового контракта с «Астон Мартин» рассказал, когда завершит карьеру.

«Буду ли я выступать в 2027-м? Сложно сказать. Я не могу предсказать, когда прекращу гоняться, когда уйду из гонок. Это не произойдет в 2025 или 2026 году, потому что одним из мотивов было вступление в новый регламент и работа с Honda. Скажем так: я остаюсь ещё как минимум два года», — приводит F1 News слова Алонсо.

Алонсо дебютировал в «Ф-1» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом мира, трехкратным вице-чемпион и бронзовым призером. Алонсо — рекордсменом по количеству сезонов (21) и проведенных «Гран-при» (382).

Фернандо Алонсо. 42-летний Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до 2026 года
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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