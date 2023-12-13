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Сегодня, 19:50

Алонсо: «Гонки в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби в 2024 году пройдут подряд. Такие вещи могут разрядить батарейки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перегруженности календаря «Формулы-1».

«Я много раз говорил — еще до 2018 года, что в день, когда я завершу карьеру, это случится не из-за потери мотивации или недостатка желания выступать в гонках, или потому что я стану слишком медленным. Другое дело — требовательный график работы, напряженный календарь чемпионата и так далее. Сейчас мы провели очень сложный сезон — притом, что гонок было всего 22, с двумя отменами (этапы в Имоле и Китае), а в следующем году этапов уже должно быть 24. Взять тот же «Гран-при Лас-Вегаса» — я только сегодня увидел, что это будет часть «тройника». Мне почему-то казалось, что этап в Лас-Вегасе будет стоять отдельно, а потом будет две гонки подряд в Катаре и Абу-Даби. А сейчас я понял, что три этих гонки пройдут подряд. Вот такие вещи действительно могут разрядить твои батарейки», — приводит слова Алонсо Gp Blog.

В 2023 году в расписании планировалось 24 «Гран-при», но потом Китай и Имола были отменены, однако оба события вернутся в следующем году и станут частью самого длинного сезона в истории «Формулы-1».

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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