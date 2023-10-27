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27 октября, 13:00

Алонсо — о «Гран-при Мексики»: «Рады, что есть три практики, чтобы все оптимизировать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что команда пока не до конца понимает, как настраивать обновленный болид на гонку «Гран-при Мексики».

«Я думаю, что в спринтерских уик-эндах риск в том, что у вас только одна сессия, в которой вы должны оптимизировать все настройки машины. Пока не совсем ясно, как должна быть настроена наша машина на «Гран-при Мексики». Это совершенно другая трасса с другими условиями. После спринтов мы, знаете ли, более расслаблены и рады, что у нас есть три практики, чтобы все оптимизировать. Так что для всех все будет одинаково. Но да, нам очень нужны эти три практики, которые пройдут в ближайшие дни», — приводит слова Алонсо Motor Sport Week.

«Гран-при Мексики» пройдет с 27 по 29 октября.

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Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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