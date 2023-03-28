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Сегодня, 15:56

«Феррари» представит модифицированный SF-23 к «Гран-при Эмилии-Романьи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Феррари» готовит серьезные обновления болида, сообщает итальянская версии Motorsport.com.

По информации источника, модифицированный болид SF-23 дебютирует на «Гран-при Эмилии-Романьи», которое пройдет с 19 по 21 мая. Помимо нового днища и пересмотренной задней подвески, «Феррари» создаст новый дизайн боковых понтонов.

Сообщается, что дизайн боковых понтонов, который делает красную машину уникальной, не сохранится. При этом подчеркивается, что понтоны «Феррари» не станут точным повторением идей «Ред Булл».

Планировалось, что Скудерия обкатает новинки уже в Азербайджане, однако внедрение деталей займет больше времени.

Информируется, что и «Мерседес» рассчитывает привезти существенные обновления аэродинамики в Имолу.

По итогам второго этапа «Ф-1» «Гран-при Саудовской Аравии» пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. На первом этапе в Бахрейне Сайнс стал четвертым, а Леклер сошел с гонки из-за проблем с двигателем.

Источник: Motorsport
Формула-1
Феррари
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