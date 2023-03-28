Водитель машины безопасности рассказал о скандальной концовке «Гран-при Абу-Даби» 2021 года

Водитель автомобиля безопасности «Формулы-1» Бернд Майландер рассказал о своих впечатлениях после неоднозначной концовки сезона-2021.

«Я пересек гостевую зону паддока, не снимая шлема, и присел на берегу где-то в дальнем углу. Прежде всего мне надо было собраться с мыслями, я попытался осознать, что именно сейчас произошло. Льюис отлично провел гонку, и все шло хорошо. А потом вдруг неожиданно произошла авария (гонщик «Уиллямс» Николас Латифи разбил машину — Прим. «СЭ»), и я сразу понял: если такого рода инцидент произошел в таком месте трассы, должен выехать автомобиль безопасности. Потом стало понятно, что ситуация изменилась, и я подумал: хорошо, что все закончилось. Но итог гонки в любом случае был бы таким же, Макс мог бы опередить Льюиса на пару поворотов позже.

Я хотел сам во всем разобраться. Спустя несколько дней я для себя решил, что вообще-то все было нормально. Обе команды заслуживали победы в чемпионате. В итоге больше повезло Максу, а его команда отлично работала в течение всего сезона. Но от Льюиса просто отвернулась удача, в спорте так бывает», — приводит слова Майландера Auto Motor und Sport.

По результатам финальной гонки сезона 2021 года, проходившей 12 декабря в ОАЭ, гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен опередил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачете «Формулы-1». Хэмилтон вместе с командой опротестовали данное решение, так как они были не удовлетворены порядком выезда автомобиля безопасности, помешавшего британцу приблизиться к Ферстаппену. Протест был отклонен и нидерландский гонщик официально стал чемпионом престижной гоночной серии.