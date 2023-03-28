Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:55

Водитель машины безопасности рассказал о скандальной концовке «Гран-при Абу-Даби» 2021 года

Telegram Дзен

Водитель автомобиля безопасности «Формулы-1» Бернд Майландер рассказал о своих впечатлениях после неоднозначной концовки сезона-2021.

«Я пересек гостевую зону паддока, не снимая шлема, и присел на берегу где-то в дальнем углу. Прежде всего мне надо было собраться с мыслями, я попытался осознать, что именно сейчас произошло. Льюис отлично провел гонку, и все шло хорошо. А потом вдруг неожиданно произошла авария (гонщик «Уиллямс» Николас Латифи разбил машину — Прим. «СЭ»), и я сразу понял: если такого рода инцидент произошел в таком месте трассы, должен выехать автомобиль безопасности. Потом стало понятно, что ситуация изменилась, и я подумал: хорошо, что все закончилось. Но итог гонки в любом случае был бы таким же, Макс мог бы опередить Льюиса на пару поворотов позже.

Я хотел сам во всем разобраться. Спустя несколько дней я для себя решил, что вообще-то все было нормально. Обе команды заслуживали победы в чемпионате. В итоге больше повезло Максу, а его команда отлично работала в течение всего сезона. Но от Льюиса просто отвернулась удача, в спорте так бывает», — приводит слова Майландера Auto Motor und Sport.

По результатам финальной гонки сезона 2021 года, проходившей 12 декабря в ОАЭ, гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен опередил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачете «Формулы-1». Хэмилтон вместе с командой опротестовали данное решение, так как они были не удовлетворены порядком выезда автомобиля безопасности, помешавшего британцу приблизиться к Ферстаппену. Протест был отклонен и нидерландский гонщик официально стал чемпионом престижной гоночной серии.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Феррари» представит модифицированный SF-23 к «Гран-при Эмилии-Романьи»