Ферстаппен — об интересе «Мерседеса»: «Деньги не сыграют решающей роли»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о том, «Мерседес» предлагает ему зарплату в 150 миллионов евро в год.

«В данный момент мое будущее связано с «Ред Булл». В конце концов, даже, предположим, это так, 150 миллионов — деньги не сыграют решающей роли при переходе куда-то. Я и так доволен своей зарплатой. Важна скорость. Я понимаю, что буду сердиться на себя, если стану ехать на пятом или шестом местах. В конечном счете все решает скорость. Все это знают. Тото тоже это знает», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ранее появилась информация, что «Мерседес» хочет подписать контракт с Ферстаппеном в 2025 году и предлагает 150 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Буллом» истекает в 2028 году. Ранее пилот не исключил, что может перейти в «Мерседес».