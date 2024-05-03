Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:12

Ферстаппен — об интересе «Мерседеса»: «Деньги не сыграют решающей роли»

Сергей Разин
корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о том, «Мерседес» предлагает ему зарплату в 150 миллионов евро в год.

«В данный момент мое будущее связано с «Ред Булл». В конце концов, даже, предположим, это так, 150 миллионов — деньги не сыграют решающей роли при переходе куда-то. Я и так доволен своей зарплатой. Важна скорость. Я понимаю, что буду сердиться на себя, если стану ехать на пятом или шестом местах. В конечном счете все решает скорость. Все это знают. Тото тоже это знает», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ранее появилась информация, что «Мерседес» хочет подписать контракт с Ферстаппеном в 2025 году и предлагает 150 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Буллом» истекает в 2028 году. Ранее пилот не исключил, что может перейти в «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: Сайнс отказал «Ауди» и надеется на переход в «Ред Булл» или «Мерседес»