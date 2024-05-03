Хэмилтон заявил, что ему было бы очень интересно поработать с Ньюи

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который в следующем году присоединится к «Феррари», признался, что хотел бы поработать с Эдрианом Ньюи.

В среду, 1 мая, «Ред Булл» сообщил, что Ньюи покинет пост руководителя технического департамента команды в первом квартале 2025 года.

«У Эдриана замечательная история, послужной список, и он, очевидно, проделал невероятную работу за свою карьеру, взаимодействуя с разными командами. Учитывая те знания, которые у него есть, думаю, он стал бы потрясающим дополнением [к «Феррари»]. Так что это была бы привилегия работать с ним. Если бы мне пришлось составить список людей, с которыми я хотел бы поработать, он обязательно был бы в нем первым. Но посмотрим, как все сложится», — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Хэмилтона.

Хэмилтон по окончании сезона покинет «Мерседес» и с 2025 года будет выступать за «Феррари». На данный момент он занимает 9-е место в личном зачете пилотов, набрав 19 очков за 5 туров.