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Сегодня, 19:28

Ферстаппен: «Безумная квалификация — удивился, когда увидел Норриса и Пиастри в тройке»

Руслан Минаев
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Великобритании», по итогам которой он выиграл поул.

«Довольно безумная квалификация. Вышло слегка беспорядочно, а в некоторых местах было скользко. Мы проехали свои круги, и затем — в третьем сегменте — я удивился, когда увидел их двоих [пилотов «Макларена» — Норриса и Пиастри] здесь. Для «Макларена» здорово оказаться тут. А мы рады поулу.

В первом и втором сегменте все еще было пару мокрых участков. Мы атаковали почти на пределе, но зная, что у нас довольно быстрый старт, мы не видели смысла в том, чтобы выкладываться на 100 процентов. Вот почему в третьем сегменте мы выжидали. С нетерпением жду завтрашнего дня», — сказал Ферстаппен.

«Гран-при Великобритании» состоится 9 июля в Сильверстоуне.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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