Ферстаппен рассказал, в какой серии хотел бы выступить после «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что после завершения карьеры в «Формуле-1» хотел бы попробовать свои силы в чемпионате GT.

«Было бы здорово поступить, как Валентино Росси. Мне нравится наблюдать за его гонками в чемпионате GT, который меня интересует, потому что у нас есть собственная машина. Он сделал все что мог, в MotoGP, проведя сумасшедшую карьеру, и теперь веселится, продолжая усердно работать и желая снова победить. Думаю, я поищу что-то подобное в будущем», — сказал нидерландский гонщик.

В этом сезоне после спринтерской гонки «Гран-при Катара» Ферстаппен дострочно стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 26-летний пилот выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах.