Ферстаппен угрожает покинуть «Ред Булл» в случае ухода Марко

Трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если из команды уйдет спортивный консультант Хельмут Марко, сообщает F1-Insider.

По данным источника, руководитель клуба Кристиан Хорнер хочет, чтобы Марко покинул «Ред Булл». Ферстаппен сообщил ему, что в случае ухода Хельмута он также покинет команду.

В этом сезоне 26-летний Ферстаппен в третий раз стал чемпионом мира, свой первый титул он завоевал в 2021 году. Он также установил новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд на этапах, выиграв десять «Гран-при» подряд. Его контракт с «Ред Буллом» рассчитан до конца 2028 года.