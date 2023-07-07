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Сегодня, 19:29

Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Великобритании», два болида «Уильямс» — в топ-5

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Великобритании»
Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Лучший круг нидерландца — 1 минута и 28,078 секунды. Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (отставание +0,022 секунды), на третьей строчке — Александр Албон из «Уильямс» (+0,218). Четвертым стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+0,264), на пятом месте — еще один представитель «Уильямс» Логан Сарджент (+0,688).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пропустил вторую практику из-за проблем с электроникой.

«Гран-при Великобритании» проходит с 7 по 9 июля. В субботу, 8 июля состоится третья практика (начало — в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля — гонка (17.00).

Формула-1
Ред Булл
Уильямс
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Великобритании»