Ферстаппен стал победителем «Гран-при Абу-Даби», Леклер — второй, Расселл — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заключительный этап чемпионата «Формулы-1» 2023 года — «Гран-при Абу-Даби». Для него это четвертая победа в карьере на этой трассе.

Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+17,993 секунды). Третья позиция у Джорджа Расселла из «Мерседес» (+20,328).

Всего в этом сезоне Ферстаппен выиграл 19 гонок — он в третий раз в карьере завоевал титул чемпиона «Формулы-1». Вице-чемпионом стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Пилоты «Ред Булл» впервые заняли два первых места в личном зачете «Ф-1» по итогам года. Австрийская команда второй сезон подряд выиграла Кубок конструкторов, опередив по набранным очкам ближайших преследователей — «Мерседес» (вторые) и «Феррари» (третьи).

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

22-й этап

«Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 17,993

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 20,328

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 21,453

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 24,284

6. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 31,487

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 39,512

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 43,088

9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 44,424

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 55,632

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, AlphaTauri) — 56,229

12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 66,373

13. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 70,360

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73,184

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 83,696

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 87,791

17. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 89,422

18. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

20. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 575. 2. Серхио Перес — 285. 3. Льюис Хэмилтон — 234. 4. Фернандо Алонсо — 206 5. Шарль Леклер — 206. 6. Ландо Норрис — 205. 7. Карлос Сайнс — 200. 8. Джордж Расселл — 175. 9. Оскар Пиастри — 97. 10. Ленс Стролл — 74. 11. Пьер Гасли — 62. 12. Эстебан Окон — 58. 13. Александр Албон — 27. 14. Юки Цунода — 17. 15. Валттери Боттас — 10. 16. Нико Хюлькенберг — 9. 17. Даниэл Риккьярдо — 6. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Кевин Магнуссен — 3. 20. Лиам Лоусон — 2. 21. Логан Сарджент — 1. 22. Ник де Врис — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 860. 2. Mercedes — 409. 3. Ferrari — 406. 4. McLaren — 302. 5. Aston Martin — 280. 6. Alpine — 120. 7. Williams — 28. 8. AlphaTauri — 25. 9. Alfa Romeo — 16. 10. Haas — 12