Формула 1: смотреть трансляцию Гран-при Абу-Даби в прямом эфире (видео)

26 ноября на гоночной трассе «Яс Марина» в ОАЭ пройдет гонка 23-го этапа чемпионата Формулы-1 «Гран-при Абу-Даби». Заключительный заезд сезона-2023 начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Абу-Даби» можно будет в прямом эфире на канале «Вершина Автоспорта» в соцсети ВКонтакте. Ее прокомментируют Алексей Попов, Наталья Фабричнова и Владимир Башмаков. Начало трансляции — в 15.45 мск.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно одержал победу в личном зачете чемпионата Формулы-1 сезона-2023.

Вчера, 25 ноября, 26-летний Ферстаппен показал лучшее время в квалификации на «Гран-при Абу-Даби». Результат спортсмена составил 1 минута 23,445 секунды. Вторым оказался монегаск Шарль Леклер из «Феррари» с отставанием в 0,139 секунды, а третьим — Оскар Пиастри из команды «Макларен» (+0,337).

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