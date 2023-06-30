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Сегодня, 19:07

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии», Леклер — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту 04,391 секунды.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,048), третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса (+0,190).

Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.

В субботу, 1 июля, в 13.00 по московскому времени пройдет спринт-квалификация, а в 17.30 — спринтерская гонка, которая будет давать возможность пилотам заработать дополнительные очки, но не будет определять порядок старта в воскресной гонке.

Гонка «Гран-при Австрии» состоится в воскресенье, 2 июля. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Австрии»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.04,391
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,048
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,190
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,267
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,428
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,502
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,520
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,699
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,779
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,432

Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Оскар Пиастри («Макларен»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Серхио Перес («Ред Булл»)

Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Ник де Врис («Альфа Таури»)

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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