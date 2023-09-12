Ферстаппен заявил, что «Гран-при Сингапура» станет сложнейшим из предстоящих этапов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Сингапура».

«Я с нетерпением жду ночной гонки в Сингапуре. Марина Бэй — классная трасса. В этом году будет интересно посмотреть, как измененная схема трассы повлияет на общее поведение и настройки машины. Я думаю, прохождение круга будет намного быстрее. Сингапур, вероятно, станет самым сложным уик-эндом из предстоящих гонок, поскольку ставки на уличных трассах повышаются, плотность обычно очень высокая, не говоря уже о жаре и влажности. В прошлом году мы провели здесь неудачные выходные. Надеюсь, в этом все пройдет немного лучше, и мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы набрать максимальное количество очков», — приводит RacingNews365 слова Ферстаппена.

В текущем сезоне 25-летний нидерландский автогонщик выиграл 12 гонок и на данный момент возглавляет общий зачет «Формулы-1», набрав 364 очка. Его партнер по команде Серхио Перес занимает 2-ю строчку в личном зачете пилотов, имея в активе 219 очков.

«Гран-при Сингапура» пройдет с 15 по 17 сентября.