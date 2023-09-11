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Сегодня, 22:03

Алонсо назвал возможную причину проблем «Астон Мартин» этим летом

Алина Савинова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о проблемах команды этим летом.

«Вы начинаете уикенд и чувствуете, что машина не реагирует на ваши действия, вам неудобно проходить повороты или вы понимаете, что с машиной что-то не так. Затем вы начинаете перенастраивать некоторые вещи, и просто улучшаете одну ось, ухудшая другую, так что вы имеете дело с тонкой гранью, которая вас никогда не устраивает. В июле это случалось слишком часто. Возможно, это было связано с характеристиками машины, с пакетом настроек, который мы использовали в то время. Было несколько разных мыслей по поводу наших трудностей в том месяце, но четкого объяснения нет», — цитирует Алонсо RacingNews365.

В текущем сезоне 42-летний испанский автогонщик 7 раз поднимался на подиум. На данный момент он занимает 3-е место в общем зачете «Формулы-1», набрав 170 очков. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» идет на 4-й строчке (270 очков).

Источник: https://racingnews365.com/alonso-identifies-possible-cause-of-aston-martins-summer-struggles
Формула-1
Фернандо Алонсо
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