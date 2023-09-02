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Сегодня, 21:29

Ферстаппен заявил, что не удивлен лидерству «Феррари» в квалификации на «Гран-при Италии»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации на «Гран-при Италии». Он отметил, что его не удивляет скорость «Феррари» на трассе в Монце.

«Это было неудивительно, они и в прошлом году были здесь очень быстры. Кроме того, если посмотреть на их конструкцию заднего антикрыла, кажется, что оно хорошо оптимизировано под Монцу, в отличие от нашего. Однако в гонке ситуация должна быть лучше. Если честно, ничего шокирующего не произошло. Да вы и сами могли видеть, что и в первом, и во втором, и в третьем сегменте результаты были очень плотными. Но думаю, нам не на что жаловаться. Когда во время моих выходных мы проверяли машину, она была хорошо настроена», — приводит Motorsportweek слова Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» занял второе место в квалификации. Его на 13 тысячных секунды опередил гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третий результат показал еще один представитель итальянской команды Шарль Леклер.

«Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2023/09/02/verstappen-ferraris-monza-pole-setting-pace-not-surprising/
Формула-1
Макс Ферстаппен
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