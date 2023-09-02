Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:02

Сайнс: «Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место в гонке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о завоевании поула на «Гран-при Италии».

«Невероятно. Это была такая напряженная квалификация. Мы были на пределе возможностей, и на последнем круге я знал, что могу улучшить время, и пошел на риск. У меня забегали мурашки по коже после того, как я пересек финишную черту и увидел толпу. Куда бы мы ни пошли, слышали шум, воодушевление, поддержку — это лучшее чувство, которое может испытыватьспортсмен. Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место. Посмотрим, сможем ли мы сразиться с Максом. Обычно на длинной дистанции он быстрее, но я собираюсь приложить все усилия», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

В квалификации испанский гонщик всего на 13 тысячных секунды опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий результат показал еще один представитель «Феррари» Шарль Леклер.

«Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12952103/italian-grand-prix-updates-from-practice-qualifying-and-race-at-monza-as-max-verstappen-seeks-record-f1-win
Формула-1
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс на 13 тысячных опередил Ферстаппена в квалификации «Гран-при Италии»