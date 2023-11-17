ФИА проверит все люки на трассе «Гран-при Лас-Вегаса»

«Формула-1» опубликовала заявление в связи с досрочным завершением первой практики перед «Гран-при Лас-Вегаса».

«По итогам инспекции ФИА было обнаружено, что во время первой тренировки не выдержал бетонный каркас вокруг крышки дорожного люка. ФИА начинает проверять все люки на автодроме. О любых изменениях в расписании будет сообщено в свое время», — говорится в сообщении.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс во время практики столкнулся с техническими проблемами. После того, как работники автодрома изучили полотно, было принято решение не возобновлять практику в связи с тем, что дорожный люк на трассе был плохо закреплен. Практика продлилась около 10 минут.