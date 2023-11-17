Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:19

Вассер рассказал, что на болиде Сайнса повреждены шасси, двигатель и батарея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер раскритиковал организаторов «Гран-при Лас-Вегаса».

«Мы абсолютно повредили шасси, двигатель и батарею. Считаю, что это просто неприемлемо. Это стоит нам целого состояния! Мы испортили сессию для Карлоса и наверняка не будем участвовать во второй практике. Думаю, что это просто неприемлемо для современной «Формулы-1», — сказал Вассер на пресс-конференции.

В самом начале первой практики «Гран-при Лас-Вегаса» плохо закрепленный люк оторвался под машину испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Время старта второй практики будет объявлено позднее.

Формула-1
Феррари
1
0
Читайте также
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
После частичного обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС
Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ
Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

ФИА проверит все люки на трассе «Гран-при Лас-Вегаса»

Вторая практика «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет в 13:00 по московскому времени