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Сегодня, 13:58

ФИА запретила пилотам «Формулы-1» делать несогласованные политические заявления

Алина Савинова
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Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила гонщикам «Формулы-1» делать политические заявления без предварительного разрешения руководящего органа.

Данный запрет появился в обновленном документе Международного спортивного кодекса. Теперь пилотам запрещается делать политические, религиозные или личные заявления, а также давать комментарии, если они нарушают общий принцип нейтралитета, которого придерживается федерация.

Несоблюдение обозначенных ФИА правил будет считаться нарушением и повлечет за собой наказание.

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