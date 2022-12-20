ФИА запретила пилотам «Формулы-1» делать несогласованные политические заявления

Сегодня, 13:58
Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила гонщикам «Формулы-1» делать политические заявления без предварительного разрешения руководящего органа.
Данный запрет появился в обновленном документе Международного спортивного кодекса. Теперь пилотам запрещается делать политические, религиозные или личные заявления, а также давать комментарии, если они нарушают общий принцип нейтралитета, которого придерживается федерация.
Несоблюдение обозначенных ФИА правил будет считаться нарушением и повлечет за собой наказание.